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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: Esnaf Kredilerinin Geri Ödeme Oranı %99,2

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: Esnaf Kredilerinin Geri Ödeme Oranı %99,2
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, esnafların mücbir sebep olmadıkça aldıkları kredileri büyük bir oranda geri ödediğini vurguladı. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi açılışında konuşan Gürcan, esnafa hibe kredileriyle sürekli destek verdiklerini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, esnafın mücbir sebep olmadıkça aldığı kredileri geri ödediğini söyledi.

Polatlı Duatepe Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi açılışına katılan Gürcan, esnafı hibe kredileriyle sürekli desteklediklerini belirtti.

Esnafın kullandığı kredilerin geri ödemelerinde sorun olmadığını ifade eden Gürcan, "Esnafımızın kredilerde geri dönüş oranı yüzde 99,2. Yani eğer ki bir hastalık ve yahut mücbir bir sebep yoksa esnafımız almış olduğu kredinin tamamına yakınını geri ödüyor. Bununla ilgili de esnafımıza teşekkür ediyoruz. Sistemi güçlendirerek, her zaman esnafımızın yanında olacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Açılışa AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Ekonomi
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