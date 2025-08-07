Thyseed, 2025'te Güneydoğu Asya'ya Güvenlik Sertifikalı Beslenme Çözümleri Sunacak

Thyseed, 2025'te Güneydoğu Asya'ya Güvenlik Sertifikalı Beslenme Çözümleri Sunacak
Bebek bakım markası Thyseed, 2025 yılında Güneydoğu Asya'daki ailelere premium güvenlik sertifikalı beslenme çözümleri sunmayı hedefliyor. Markanın ürünleri, 40'tan fazla sıkı teste tabi tutuluyor ve bebeklerin gelişim ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre; kuruluşundan bu yana firma, önemli iş birlikleri sayesinde bebeklerin beslenme ürünleriyle ilk etkileşimlerinden itibaren onları korumaya yönelik bir taahhüdünü savunuyor.

Ürünler kontrol ediliyor

Markanın ürünleri, zararlı maddeler içermediğinden emin olmak için SGS ve diğer güvenilir kurumlar tarafından 40'tan fazla sıkı teste tabi tutuluyor. Firmanın tasarımcıları, her ürünü 0-3 yaş arası bebeklerin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde, yutma şekilleri, kavrama becerisinin gelişimi ve ağız becerilerinin gelişimi gibi unsurları göz önünde bulundurarak, gereksiz özelliklerden kaçınarak ve doğal beslenme içgüdülerini destekleyerek tasarlıyor. - İSTANBUL

