THY ve Thai Havayolları'ndan Ortak İş Birliği Anlaşması

THY ve Thai Havayolları'ndan Ortak İş Birliği Anlaşması
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Türk Hava Yolları ve Thai Havayolları, Delhi'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda ortak iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile yolcular, her iki havayolunun geniş uçuş ağı üzerinden daha fazla seçenek ile uçabilecek.

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Tayland'lı bayrak taşıyıcı Thai Havayolları ortak iş birliği anlaşması imzalandı.

Delhi'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda yapılan iş birliği anlaşmasını THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Thai CEO'su Chai Eamsiri imzaladı. İki havayolu tarafından yapılan iş birliği anlaşması kapsamımda yolcular her iki havayolunun geniş uçuş ağı üzerinden daha çok noktaya uçuş yapabilecek. Tayland ve Türkiye Sivil Havacılık Otoritelerinin iki ülke arasındaki yolcu frekans hakkının karşılıklı olarak haftalık 42'ye çıkarılmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLANTIYI ARTTIRACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki mevcut iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland arasındaki turizm potansiyelini geliştirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. İki ülke arasındaki bağlantıyı artıracak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha fazla seçenek sunacak bu iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI KEŞFEDİLECEK

Thai CEO'su Chai Eamsiri ise "Bangkok-İstanbul hattında icra edilen Codeshare seferleri, THAI ve Türk Havayolları arasındaki iş birliği, ilgili otoritelerin iznine bağlı olarak 2025-2026 tarife döneminde hayata geçirilecektir. Bu anlaşma sayesinde iki havayolunun uçuş ağı genişleyecek ve gelecekte yeni iş birliği fırsatları keşfedilecektir. THAI'nin 'Uçuş Ağı Havayolu' stratejisi kapsamında, yolcular Asya ile birlikte Tayland iç hatlarına da rahatlıkla ulaşım sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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