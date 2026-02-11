Haberler

THY'nin Yolcu Memnuniyet Oranı Yüzde 86'ya Yükseldi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, yapmış olduğu yolcu anketleri sonucunda genel memnuniyet oranının yüzde 86'ya çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin misafirimiz ile anket yaptık. Görüşlerini aldık. 2024 yılına göre memnuniyet oranları; ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı. Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz" dedi.

