THY'nin Şam, Beyrut ve Amman seferleri yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), hava sahasındaki güvenlik sorunları sebebiyle ara verdiği Şam, Beyrut ve Amman seferlerinin 1 Mayıs'ta yeniden başlayacağını duyurdu.
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, seferlerin 1 Mayıs itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.
Seferler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana yapılamıyor.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz