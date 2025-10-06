THY'nin Pilot Yetiştirme Programına Kariyer.net Desteği

Kariyer.net'in kurum içi girişimi WeBrand, Türk Hava Yolları'nın (THY) pilot yetiştirme programı "Take-Off Cadet" ile işveren markasını güçlendirme ve aday deneyimini iyileştirme konularında danışmanlık desteği sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gökyüzünde yeni bir kariyere adım atmak isteyen lisans mezunu gençler, Kariyer.net üzerinden bu amaçlarına ulaşabilecek.

THY'nin pilot yetiştirme programı Take-Off Cadet'e başvuralar, Kariyer.net'in kurum içi girişimi WeBrand aracılığıyla "takeoffcadet.kariyer.net" internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Kapsamlı bir pilotluk eğitimi ve Türk Hava Yolları çatısı altında kariyer imkanı sağlayan programa 17 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Take-Off Cadet programına dahil olan gençler, THY bünyesinde "İkinci Pilot" olarak kariyerlerine başlamak için 15-18 ay süren temel pilotaj eğitiminin ardından 3-6 ay süren tip eğitimine katılıyor. Bu eğitimler, THY'nin iştiraki THY Uçuş Akademisi'nde gerçekleşiyor. Bu sürecin ardından adaylar İkinci Pilot olarak şirkette görev almaya başlıyor.

THY'nin pilot adaylarını değerlendirme süreçlerinde, uluslararası standartlara uygun ve yerli imkanlarla geliştirilen PACE (Psychometrics and Assessment Center Exercises) projesi kullanılıyor. Tanıtımı yeni yapılan PACE, Take-Off Cadet'in seçim aşamalarında da aktif olarak kullanılacak. Adayların bilişsel yetkinliklerini bilimsel yöntemlerle ölçmeyi hedefleyen bu uygulama, bilgisayar tabanlı bir test sistemi olarak geliştirildi.

Take-Off Cadet'e başvuru koşulları arasında "lisans (örgün veya açık öğretim) mezunu olmak", "01.01.1995 ile 31.12.2004 arasında doğmuş olmak", "iyi derecede İngilizce bilmek, "boy uzunluğu 160-195 santimetre arasında ve beden-kitle endeksi 20-30 aralığında olmak", "adli sicil kaydının bulunmaması ve fiziksel olarak uçuşa uygun durumda olmak" koşulları yer alıyor.