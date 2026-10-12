THY'nin İstanbul-Minsk seferleri Belarus ile ticari temasları hızlandıracak

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Belarus İş Konseyi Başkanı Fatih Işık, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Minsk seferlerine yeniden başlamasının iş dünyası için doğrudan temas imkanlarını artıracağını belirterek, "İş insanlarımız karşılıklı ziyaretleri daha kolay planlayabilecek, B2B görüşmeleri, fabrika ziyaretleri ve yatırım temasları hız kazanacak." dedi.

Türkiye ile Belarus arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, ulaşım bağlantılarının yeniden güçlenmesi, sanayi alanındaki işbirliği fırsatları ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik girişimlerle yeni bir ivme kazanıyor.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Minsk seferlerine yeniden başlaması, iki ülke iş dünyası arasındaki doğrudan temasları kolaylaştırırken, özellikle otomotiv yan sanayisi, makine, enerji ekipmanları ve üretim teknolojilerinde yeni ticari fırsatların değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Belarus'un sanayi altyapısı ile Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesinin birbirini tamamlayabileceği alanlar, ortak üretim ve üçüncü ülke pazarlarına açılma potansiyelini öne çıkarıyor. Bununla birlikte, uluslararası yaptırımların finansman, ödeme sistemleri ve lojistik üzerindeki etkileri, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde aşılması gereken başlıca zorluklar arasında yer alıyor.

"Türkiye'nin Belarus'a ihracatını artırmayı hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Fatih Işık, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Minsk seferlerine yeniden başlamasının iş dünyası için doğrudan temas imkanlarını artıracağını belirterek, iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin daha kolay planlanabileceğini, B2B görüşmeleri, fabrika ziyaretleri ve yatırım temaslarının hız kazanacağını söyledi.

İstanbul'un uluslararası aktarma merkezi rolünün de hattın önemini artırdığını kaydeden Işık, "Belarus'tan gelen yolcular İstanbul üzerinden Türkiye'ye ve üçüncü ülkelere ulaşabiliyor. Bu bağlantı, hattın ekonomik değerini destekliyor. İlk uçuşta yaklaşık 50 kişilik bir iş insanı heyetiyle Minsk'e gittik. Şimdi önceliğimiz, bu bağlantıyı kalıcı ticari temaslara ve yeni pazar fırsatlarına dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

Işık, gelecek dönemde iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti, özellikle de Türkiye'nin Belarus'a ihracatını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bunun için ürün ve sektör çeşitliliğini geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Özellikle otomotiv yan sanayisinde fırsat görüyoruz"

Fatih Işık, Belarus'un motor ve motor aksamları, elektrikli otobüs ve toplu taşıma araçları, makine ve ekipman, demir-çelik, kimya ve petrokimya ile kereste ve orman ürünlerinde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'den otomotiv yan sanayisi, makine ve yedek parça, enerji ekipmanları, elektrik-elektronik, kimya ve üretime yönelik sanayi ürünlerinde fırsatlar gördüklerini belirten Işık, "Hedefimiz, iki ülkenin üretim kabiliyetlerini tamamlayıcı biçimde buluşturan, dengeli bir ticaret yapısı kurmak." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, özellikle otomotiv yan sanayisinde fırsat gördüklerini kaydederek, "Türk firmalarının Belarus'un otomotiv, ağır vasıta ve makine üreticilerine tedarik sağlayabileceğini değerlendiriyoruz. Enerji sektörünün yanı sıra makine ve yedek parça, üretim ekipmanları, inşaat ve yapı alanlarında da işbirliği potansiyeli bulunuyor." açıklamasını yaptı.

İşbirliğini ürün satışının ötesine taşıyarak Belarus'ta ortak üretim ve üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılma seçeneklerini de önemsediklerini kaydeden Işık, "Türkiye'nin sanayi birikimi ile Belarus'un üretim altyapısı bu yönde imkan sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, ikili ticaret hacmini 3-4 milyar dolara çıkarmak"

Fatih Işık, lojistikte mevcut güzergahlara ek olarak alternatif demir yolu hatlarının daha etkin kullanılmasını Belarus makamlarıyla görüştüklerini aktararak, bu alanlardaki ilerlemenin şirketlerin ticari faaliyetlerini kolaylaştırabileceğini söyledi.

Finansman ve ödeme mekanizmalarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Işık, "Türk kamu bankalarının Belarus'ta şube açması ve yaptırım kapsamı dışında kalan ürünlerin ticaretinde finansman ve ödeme kanallarının geliştirilmesi, değerlendirdiğimiz seçenekler arasında. İşlemlerin uluslararası düzenlemelere uygun yürütülmesi temel yaklaşımımız." dedi.

Işık, Mogilev Serbest Ekonomi Bölgesi'nde yeni üretim yatırımlarını da görüştüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcıların uzun vadeli kiralama modeliyle üretim yapabilmesine yönelik, metrekare başına yaklaşık 1,5 dolar düzeyindeki özel kiralama koşulları hakkında bilgi ve teklif aldık. Ziyaretin ardından farklı sektörlerde fiyat teklifleri, satın alma görüşmeleri ve ticari temaslar sürüyor. Minsk ve Mogilev temaslarını, somut yatırım, ortak üretim ve ticaret projelerinin takibine dönük bir süreç olarak görüyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin Belarus'a ihracatını artırmak ve bugün yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacmini 3-4 milyar dolara çıkarmak."

Kaynak: AA