THY, mayıs ayında 7,9 milyon yolcu taşıdı

TÜRK Hava Yolları (THY) 2026 yılı mayıs ayında 7,9 milyon yolcuya hizmet ettiğini, filodaki uçak sayısının da 542'ye yükseldiğini açıkladı.

THY, 2026 yılı mayıs ayı ve ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirimde havayolu şirketi mayıs ayında iç hatlarda 2,8 milyon dış hatlarda 5,1 milyon olmak üzere toplam 7,9 milyon yolcuya hizmet etti. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık verilere göre ise havayolu şirketi yüzde 83,5 doluluk oranını yakaladı. Söz konusu dönemde iç hatlarda 12,3 dış hatlarda ise 24,1 milyon olmak üzere toplam 36,4 milyon yolcuya hizmet verdi. THY'de filodaki uçak sayısı 542'ye yükselirken, uçulan nokta sayısı 358 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı