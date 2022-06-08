THY'den bagaj taşıma haklarının kaldırıldığına dair iddialara yalanlama - Haberler

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THY'den bagaj taşıma haklarının kaldırıldığına dair iddialara yalanlama

AA - Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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Türk Hava Yolları yolcuların bagaj taşıma haklarının kaldırıldığına dair iddiaları yalanladı. THY'den yapılan açıklamada, "Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Türk Hava Yolları, yolcuların bagaj haklarının kaldırıldığına dair haberler açıklama yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı yurt dışı uçuşlarda bagajsız yolculuk seyahat seçeneği bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"BAGAJSIZ SEYAHAT SEÇENEĞİ DE BULUNMAKTA"

"THY olarak uçuş bileti sınıflarımızı misafirlerimizin beklenti ve taleplerini analiz ederek tasarlıyor ve uçuşlarımız için esnek seyahat teklifleri sunuyoruz. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın tamamında ve tüm sınıflarda misafirlerimize (en az 15 kg) bagaj hakkı tanınırken bazı yurt dışı uçuşlarımızın ekonomi sınıfında bagajsız seyahat seçeneği de bulunmaktadır. Yalnızca kabin bagajı içeren bu seçenek ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi

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