Haberler

THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları, filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe edileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Uçağın hiçbir zaman THY'nin mülkiyetine geçmediği vurgulandı.

Türk Hava Yolları (THY), Ortaklığın filosunda bulunan bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan, Ortaklığımızın, filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi