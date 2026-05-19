THY'den 19 Mayıs'a özel 1449 TL'den başlayan yurt içi bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yolcular bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 14 Eylül-25 Ekim tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı avantajlı biletler, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.