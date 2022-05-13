THY'den 3 ülke için uçuşları durdurma kararı! 30 Haziran'a kadar sefer yapılmayacak - Haberler

THY'den 3 ülke için uçuşları durdurma kararı! 30 Haziran'a kadar sefer yapılmayacak
AA - Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu gelişme üzerine THY, 30 Haziran'a kadar Ukrayna, Belarus'un başkenti Minsk ve Rusya'nın şehirleri olan Soçi, Rostov, Yekaterinburg uçuşlarını iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
30 HAZİRAN'A KADAR SEFERLER İPTAL
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İADE İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.
AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi