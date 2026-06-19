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Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Bryant'tan THY'ye ziyaret

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Bryant'tan THY'ye ziyaret
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sir Chris Bryant'ı İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon merkezinde ağırlayarak havacılık, teknoloji ve yatırım iş birliklerini değerlendirdi.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sir Chirs Bryant'ı THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon merkezinde ağırladı.

Ziyaret ile ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Şeker, "Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sir Chris Bryant ve beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Merkezi'mizde ağırladık. Görüşmemizde Türk Hava Yolları'nın Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini, ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin havacılık sektörüne yansımalarını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. İlk ticari uçuşumuzu 1961 yılında gerçekleştirdiğimiz Birleşik Krallık'ta bugün 5 noktaya sefer düzenliyoruz. Ziyaret kapsamında Operasyon Kontrol Merkezi'mizi ve teknik bakım altyapımızı tanıtma fırsatı bulduk. Filomuzda yer alan Rolls-Royce motorlu Airbus A350 uçağımızı inceleyerek teknik kabiliyetlerimiz ve bakım alanındaki yetkinliklerimiz hakkında bilgi paylaştık. Türk Hava Yolları olarak Rolls-Royce için yalnızca bir müşteri değil, aynı zamanda stratejik bir ortağız. Turkish Technic bünyesinde temelini attığımız Rolls-Royce yetkili motor bakım merkezi, şirketimiz, ülkemiz ve küresel havacılık ekosistemi açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Bu yatırımla, yeni nesil Rolls-Royce Trent XWB ve Trent 7000 motorları için dünyanın en büyük bakım merkezlerinden birini hayata geçirerek küresel rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında havacılık, teknoloji ve yatırım alanlarında gelişen iş birliklerinin daha da güçleneceğine inanıyoruz, sektörümüzün geleceğine değer katacak ortak projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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