THY, Ankara'dan Tiflis Seferlerini Başlatıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, AJet'in 1 Ekim itibariyle Ankara'dan Tiflis seferlerin başlayacağını açıkladı. Bolat, Ankara'yı 24 ülkede 31 şehre bağlayacaklarını ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği uçuşların yanı sıra Ankara'dan da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Uçuşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Başkentimizi dünyaya bağlıyoruz! Ankara'dan dünya şehirlerine kurduğumuz hava köprüsüne bir yenisini daha ekliyoruz. AJet olarak 1 Ekim itibarıyla Ankara – Tiflis seferlerimizi haftada 4 frekans olarak başlatıyoruz. Bilet satışı bugün başlıyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tiflis hattı ile birlikte Ankara'yı 24 ülkede 31 şehre bağlamış oluyoruz. Ankara'dan iç ve dış hatlarda en fazla şehre ve ülkeye uçuş yapan tek hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'ANKARA'YI BÖLGENİN YÜKSELEN MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Ekim sonunda Ankara'dan Madrid ve Barcelona seferlerinin de başlayacağını hatırlatan Bolat açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ekim sonunda Madrid ve Barcelona'ya başlatacağımız seferler ile Ankara'dan 25 ülke 33 şehre ulaşmış olacağız. Brüksel, Milano ve Roma'ya da seferler için çalışmalarımız devam ediyor. İş ortaklarımız olan sanayi ve ticaret odalarımızın, turizm kuruluşlarımızın lobi konusunda bize yardımcı olmalarını, bu ülkelerdeki muhatap organizasyonlar nezdinde çalışmalarını bekliyoruz. Ankara'ya sadece hava köprüsü kurmuyoruz, turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için de yoğun bir tanıtım kampanyası da yürütüyoruz. Ankara'yı bölgesinin yükselen merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz."

PROJENİN TANITIMI DEVAM EDİYOR

Ankara ve çevre bölgesinin turizm alanında tanıtımı için bir proje başlattıklarını ifade eden Bolat, "Bu vizyonun en önemli adımlarından biri de; 'Ankara+ (Plus) Projesi'. Başlattığımız bu proje ile Başkentimiz Ankara ve çevresindeki illerin turistik anlamda çekim merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Misafirlerimizin 2 gününü Başkentimizde, sonraki günlerini Kapadokya'dan Konya'ya çevre illerde geçirmesini arzuluyoruz. Gastronomiden sağlık turizmine uzanan geniş bir yelpazede misafirlerimizin hizmet almasını sağlayacağız. Böylece turizmden ticarete, sağlıktan gastronomiye kadar tüm paydaşların orta ve uzun vadede kazanım elde edeceği kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz. Projenin tanıtımı için basın gezileri ve sosyal medya fenomenleri ile yoğun bir kampanya yürütüyoruz. Gökyüzünde kurduğumuz her köprü, geleceğe açılan yeni bir kapıdır. Tiflis, Madrid ve Barcelona için attığımız adımlar Ankara'yı dünyaya bağlama hedefimizin güçlü bir göstergesidir" diye konuştu.