Thodex firarisi Faruk Fatih Özer mahkemeye başvurdu! Meğer onu da tokatlamışlar

Thodex vurgunuyla ilgili ses getirecek bir gelişme daha ortaya çıktı. Milyonlarca liralık Thodex kripto para vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" şikayetiyle soluğu adliyede aldığı ortaya çıktı. Yıllar sonra ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in Thodex kullanıcısı olan Süleyman Kara isimli kişi tarafından 595 bin lira zarara uğradığını söylemesinin ardından Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BENDEN BU PARAYI ALAMAZSINIZ"

Yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

MAĞDUR SIFATIYLA DAVANIN TARAFI OLDU

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar, ardından hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in 'mağdur' sıfatıyla bir davanın tarafı olduğu belirlendi.

2017'DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer avukatı aracılığı ile 2017 yılında suç duyurusunda bulundu. Süleyman Kara isimli Thodex kullanıcısının şirkette eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirtti. Özer kullanıcıdan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Süleyman Kara'nın ifadesine başvuruldu. 2017 yılı Ekim ayında Thodex'e üye olduğunu söyleyen kullanıcı, dijital para alım satımı yapmaya başladığını ve güven testi yaptıktan sonra diğer dijital platformlardaki hesaplarına da buradan para aktardığını ifade etti. İyi kazançlar elde ederken hesabından çekimler yaptığını ancak hesabındaki meblağlar büyüdüğü için 2018 yılında Thodex şirketinin sebepsiz ve nedensiz bloke koyduğunu söyledi.

17 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, şüpheli kullanıcının söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabından para gönderdiğini kabul ettiğini belirterek, Faruk Fatih Özer'e karşı kısa zaman aralığı içinde Özer'in şirket sisteminde eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları satarak toplamda 595 bin lira haksız kazanç sağladığını kaydetti. Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak kaydedildiği iddianame kapsamında Süleyman Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davaya sanık avukatı katıldı. Müşteki Faruk Fatih Özer adına yazılan talimatın adresinde bulunamadığından iade edildiği kaydedildi. Sanığın gelecek celse dinlenmesine karar veren mahkeme, Özer'in adresinin tespiti için kolluk birimine müzekkere yazılmasına hükmetti. Kara'nın avukatı Volkan Elbir, müvekkilinin 29 Nisan 2022'de davanın görülecek ikinci duruşmasında hazır olacağını paylaştı.

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