TGSD Başkanı Ramazan Kaya: 2024'ten sonra faizler düşecek, giyim sektöründe yükseliş bekliyoruz

TGSD Başkanı Kaya: "2024'ün son çeyreğinde bir hareketlilik olmasını bekliyoruz"

ADIYAMAN - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, 2024'ün Haziran ayından sonra faizlerin düşeceğini ve giyim sektöründe bir yükselişin olacağını açıkladı.

TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, 6 Şubat depreminden kısa bir süre sonra Adıyaman'da kurdukları konteyner kenti ziyaret ederek, kış mevsimine yönelik ihtiyaçların tespitinde bulundu.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da şehirdeki çalışanların yaşam şartlarını iyileştirmek ve sanayide çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere Nisan ayında Adıyaman OSB içerisinde 310 konteynerlik bir yaşam alanı kuran TGSD, konteyner kenti ziyaret ederek üyelerinin ve alım ofislerinin katkılarıyla ihtiyaçları karşılıyor.

Adıyaman'ın hazır giyim sektörünün kalelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Kaya, deprem sonrası göç nedeniyle şehirde nitelikli istihdam kaybı yaşandığına dikkat çekerek, "Depremden sonra yaklaşık 9,5 ay gibi bir zaman geçti. Bu 9,5 ay içerisinde yaklaşık 9-10 defa deprem bölgesine özellikle de Adıyaman'ı gezdik. Hem burada özellikle oluşturduğumuz konteyner kenti hem de organize sanayi bölgesindeki tesisleri, hazır giyim tesislerini gezdik. Buradaki ihtiyaç analizlerini yaparak ne gibi ihtiyaçların olduğunu tespit ettik ve tedarik noktasına gidiyoruz. Özellikle tesisleri gezerken bir istihdam sorununun olduğunu görüyoruz. Özellikle depremden sonra göç eden insanların geri dönmemesi nedeniyle nitelikli istihdam sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi son zamanlarda özellikle sektörümüzde son bir yıldır durağanlık ve yavaşlama var. Bu yavaşlamadan dolayı belki bugün acil bir istihdam sorunumuz yokmuş gibi gözüküyor ama yarın işlerimiz açıldığı zaman bu istihdam sorunumuz tekrar hortlayacak, nitelik ihtiyacımız olacak. Bu noktada en önemli şey barınma devletimizden veya kamudan en hızlı beklediğimiz şey barınma sorununun bir an önce çözülmesi" dedi.

Giyim sektörünün içerisinde bulunduğu durum hakkında da bilgi veren Başkan Ramazan Kaya, "Biliyorsunuz ki Avrupa'da dünyada resesyon var, enflasyon ile mücadele var, ekonomik bir sıkıntımız var. Özellikle hem yukarıdaki savaş, hem de aşağıdaki savaştan dolayı jeopolitik durumlardan dolayı talepsizlik ve hane halkının harcamaması var. Tabi ki en büyük sorun enflasyon tabi ki. Ülkemizde olduğu gibi Avrupa'da da enflasyon var. Bu sorun önümüzdeki dönem ilk altı ay süreceğini devam edeceğini düşünüyoruz ama özellikle 2024'ün Haziran ayından sonra faizlerin tekrar düşüşe geçmesiyle hane halkının harcama yapacağını düşünerek yılın son çeyreğinde bir yükseliş olacağını ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

Adıyaman'da ihtiyaçları tespit ettiklerini de dile getiren Başkan Ramazan Kaya, " Özellikle hem konteyner kentte hem de tesisleri gezerek bir takım notlar aldık. Her şeyden önce insani duygularla insanlarımızın tedarik sorunlarını çözmemiz gerekiyor. İnsani ihtiyaçlarını çözmemiz gerekiyor. Kış geliyor malum kışsal şartlarla ilgili bir takım ihtiyaçları tespit ettik. Burada gördüklerimizin bir kısmını kamuya aktaracağız bazılarını da kendi içimizde üyelerimize duyurarak da bir takım destekler içinde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.