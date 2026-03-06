Haberler

THY'nin iştiraki TGS'den kadın çalışanlarına 8 Mart hediyesi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına, Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri işbirliğiyle üretilen nakışlı bez çantalar hediye etti ve kadınların iş hayatındaki katkılarına destek sağladı.

Türk Hava Yollarının (THY) iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışanlarına, Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri işbirliğiyle üretilen nakışlı bez çantalar hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TGS, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmasıyla kadın çalışanlarına özel hediyeler takdim ederek "kadın elinden kadın eline destek" anlayışını hayata geçirdi.

Bu kapsamda TGS'nin kadın çalışanlarına hediye edilen nakışlı bez çantalar, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri işbirliğiyle üretildi. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir tercih olan bu çantalar, aynı zamanda kadın üreticilerin emeğine değer katan anlamlı bir dayanışma örneği oldu.

Kadın çalışanlara dönüşümün, gücün ve zarafetin simgesi olan kelebek figürlü broş da hediye edildi.

Kadınların iş hayatındaki emeğini ve üretkenliğini destekleyen TGS, hem çalışanlarına hem kadın üreticilere değer katmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
