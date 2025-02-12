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TGS, All Nippon Airways'in İstanbul Yer Hizmetlerini Üstlendi

TGS, All Nippon Airways'in İstanbul Yer Hizmetlerini Üstlendi
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Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi TGS, Japon havayolu All Nippon Airways'in İstanbul Havalimanı'ndaki yer hizmetlerini sağlamaya başladı. TGS, operasyonlarını güvenli ve kaliteli bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul uçuşlarını başlatan Japonya'nın önde gelen hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetlerini üstlendi.

TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ANA'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlarda yer hizmetleri operasyonlarının sağlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"TGS olarak ANA'nın İstanbul operasyonlarına güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak, İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuğunu en iyi şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu işbirliği, TGS'nin uluslararası hava yolu şirketlerine sunduğu yüksek standartlı hizmetlerin bir göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendiren önemli bir adım niteliği taşıyor. TGS Yer Hizmetleri AŞ olarak ANA'ya 'Ülkemize hoş geldin.' diyor, ANA'yı İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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