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TGRT Haber'in Yeni Programı 'Patron Mutfakta' Başlıyor

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TGRT Haber, iş dünyasının başarı hikayelerini Türk mutfağının lezzetleriyle bir araya getiren 'Patron Mutfakta' adlı yeni programını cumartesi günü izleyici ile buluşturacak. Programın ilk konuğu Avi Alkaş olacak.

TGRT Haber patronları mutfakta ağırlayacak

Avi Alkaş'tan börek ve kabak tatlısı eşliğinde başarı hikayesi

İSTANBUL - TGRT Haber'in yeni programı 'Patron Mutfakta' cumartesi günü saat 11.15'te izleyici ile buluşuyor.

TGRT Haber'in iş dünyasını mutfakta ağırlayacağı ve lezzetli yemeklerin eşliğinde başarı hikayelerinin konuşulacağı yeni programı 'Patron Mutfakta' bu cumartesi günü başlıyor.

Doğukan Erdem Kutlu'nun sunacağı program her cumartesi günü iş dünyasının başarı hikayelerini Türk mutfağının tatları ile ekranda biraraya getirecek. Programın ilk konuğu Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım uzmanlarından Avi Alkaş olacak. Programda, bir çok büyük AVM projesine danışmanlık hizmeti sunan, 2020 yılında ise gayrimenkul ofis sektörüne yönelik yenilikçi bir adım atarak HAN Spaces'i kurarak paylaşımlı ofis alanında da hizmet vermeye başlayan Avi Alkaş, lezzetli yemekler eşliğinde başarıya giden yolu anlatacak.

TGRT Haber'in Yeni Programı 'Patron Mutfakta' Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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