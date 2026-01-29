Haberler

Tesla'nın Şanghay'da kurduğu fabrika, 2025'te 2 bin enerji depolama ünitesi üretti

Güncelleme:
Tesla, Çin'de kurduğu enerji depolama ünite fabrikasında 2025 yılında 'Megapack' adlı bataryalardan 2 bin adet ürettiklerini duyurdu. Fabrika, yıllık 10 bin ünite üretim kapasitesine sahip.

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla'nın, Çin'de kurduğu enerji depolama ünitesi fabrikasının, 2025'te "Megapack" adı verilen bataryalardan 2 bin adet ürettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretilen bataryaların çoğu Avrupa ve Avustralya gibi dış pazarlara ihraç edildi.

Şanghay Serbest Ticaret Pilot Bölgesi içindeki Lingang Özel Alanı'nda kurulan fabrika, Şubat 2025'te faaliyete geçmişti.

"Megapack" adı verilen 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon bataryalar üreten fabrikada, yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

200 bin metrekare alanda kurulan fabrikanın inşaatı 8 ayda tamamlanırken toplam 1,45 milyar yuan (210 milyon dolar) yatırım yapılmıştı.

Tesla'nın ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

