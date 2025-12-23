Haberler

AB ülkelerinde Tesla satışları azalmaya devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla'nın Avrupa Birliği ülkelerinde otomobil satışları, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 oranında azalarak 12 bin 130'a geriledi. Ocak-kasım döneminde ise satışlar yıllık bazda yüzde 38,8 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-kasım dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeyi sürdürürken, düşüş ivmesi kasımla birlikte 11'inci aya taşındı.

Kasım 2024'te 18 bin 430 olan Tesla satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a indi. Markanın AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-kasım dönemindeki satışları yıllık bazda yüzde 38,8 azalarak 129 bin 24'e gerilerken, AB piyasasındaki toplam payı yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e indi.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 22 bin 801'e, ocak-kasım döneminde ise yüzde 28 gerileyerek 203 bin 382'ye indi.

Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.???????

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title