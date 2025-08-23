TESK Genel Başkanı'ndan Okul Kıyafeti Alışverişine Esnaf Daveti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okul kıyafeti alışverişinin esnaftan yapılması talebinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiyeci ve konfeksiyoncular başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnafın okulların açılmasını dört gözle beklediğine dikkati çekti.

Velilerin, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul kıyafetleri için de önemli bütçe ayırdığını kaydeden Palandöken, "Ailelerin okul kıyafetlerini kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. Serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmeli. Bu durum kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük ciro bekliyor. Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyor. Okul aile birlikleri veya okullar, dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Veliler okul kıyafetlerini istedikleri yerden alabilmeli, bu alışveriş esnaf işletmelerinden de yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, velilerin, okul alışverişlerinde mahalle kırtasiyelerini tercih etmesi tavsiyesinde bulunarak, kırtasiye esnafının, kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası gibi ürünlerde kaliteye özen gösterdiğini, Avrupa Birliği normlarına uygun ürünleri tercih ettiğini belirtti.