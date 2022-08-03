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TESK Başkanı Palandöken: 'Market ve AVM olmasın' demiyoruz, kuralı olsun

TESK Başkanı Palandöken: 'Market ve AVM olmasın' demiyoruz, kuralı olsun

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere ve AVM'lere karşı olmadıklarını belirtip, "'Market, AVM olmasın' demiyoruz ama kuralı olsun. Beni ezdirmesin.

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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere ve AVM'lere karşı olmadıklarını belirtip, "'Market, AVM olmasın' demiyoruz ama kuralı olsun. Beni ezdirmesin. Akşam 19.00'da kapatsın. Dünya bunu yapıyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kütahya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (KÜTESOB) ziyaret etti. KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit'ten ildeki esnaf hakkında bilgiler alan Palandöken'e ziyaretinde; TESK Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Apaydın, Burhan Aksak, Antalya ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ve Afyon ESOB Başkanı Cengiz Üstün eşlik etti. TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı sorunları anlatarak zincir market ve AVM'lere karşı olmadıklarını ancak saat 19.00'da kapanmalarını istediklerini söyledi. Palandöken, "Esnafı güçlü hale getirebilmek için devletin esnafa destek olması lazım. Bugün en çok destek olunacak kesim biziz. Fiyatı bizimle indirebilirsin. Bizi piyasadan kaldırdığın zaman onlarda zaten fiyat birliği var. Adaletli bir şekilde bu dağılımın yapılması lazım. 'Biz market, AVM olmasın' demiyoruz ama kuralı olsun. Beni ezdirmesin. Akşam 19.00'da kapatsın. Dünya bunu yapıyor; 'Sabah 10.00'dan önce açtırmam, hafta sonu açtırmam' desin. Esnaf kendi kendine ayakta dursun" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Ekonomi

Bendevi Palandöken Kütahya Ekonomi Haberler

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