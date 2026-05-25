Palandöken: 'Bayramın bereketi paylaşmayla artar'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,"Bayramın bereketi paylaşmayla artar" dedi.

Kurban Bayramı Dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan TESK Başkanı Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, paylaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği en anlamlı günlerdir. Ahilik kültüründen gelen dayanışma anlayışını yaşatan esnaf ve sanatkarlarımız da bayram dönemlerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için fedakarca çalışmayı sürdürmektedir. Toplumumuzun temel taşlarından olan esnafımızın gösterdiği özveri, birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağlamaktadır. Kurban Bayramı'nın başta esnaf ve sanatkar camiamız olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte nice mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı