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Tera Finansal'da Kilimci, Hedef Holding'de Gökalp görevlerinden ayrıldı

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Tera Finansal Yatırımlar Holding'de Başkan Vekili ve Genel Müdür Erkan Kilimci, bugün itibarıyla görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldı. Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp ise hakkındaki hukuki süreç nedeniyle istifa etti; istifa kabul edildi.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

Hedef Holding'den yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp'in, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği belirtilerek, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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