Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? AK Partili Özlem Zengin'den milyonları heyecanlandıran sözler

TVNET ekranlarına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son dönemlerin gündem konularından biri olan asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"ÇALIŞMA YAPILIYOR"

"Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum" diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

"BAKANLARIN AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM"

Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım. Sayın bakan 'Henüz elimizde böyle bir çalışma yok' demişti. Şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlarımız her halükarda bunun değerlendirmesini yapıyorlar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alırken, diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar, geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İLK ÖNERİ CHP'DEN GELDİ

Öte yandan nisan ayı itibariyle asgari ücretin bazı temel besin maddeleri karşısında ne kadar olması gerektiğini hesaplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücretli geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5226 TL olmalıdır" demişti.