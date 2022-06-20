Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki formül ve dillendirilen rakam

Art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ile birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünün düşmesine neden oldu. Bu durum da temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, vatandaşın artan enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini belirtti. Bu sözler, asgari ücrete ek zam sinyali olarak yorumlandı.

750 LİRALIK SGK PRİMİ ASGARİ ÜCRETE EKLENEBİLİR

Zam konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, masadaki formüllere göre asgari ücretin Temmuz ayında 5 bin TL'yi aşması bekleniyor. Buna göre asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında yer alıyor.

BEKLENTİLER, ZAM ORANININ YÜZDE 10-20 ARALIĞINDA OLMASI YÖNÜNDE

Öte yandan asgari ücrete yapılacak zam oranında, 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon verisi de belirleyici olacak. Beklentiler, zam oranının yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.