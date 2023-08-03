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Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün "araç yakıt ve yağları" oldu

Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında temmuzda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,04 ile "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları", fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 2,18 ile kakao oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda fiyatı en çok artan ürün yüzde 29,04 ile "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları" oldu. Yakıt ve yağlarındaki fiyat artışını yüzde 20,11 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 18,71 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 17,68 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.

EKMEK FİYATI DA ARTTI

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,67 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 16,67 ile benzinli otomobil, yüzde 16,02 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 15,93 ile ilaçlar, yüzde 15,65 ile taze meyveler ve yüzde 14,4 ile ekmek yer aldı.

EN FAZLA KAKAO FİYATI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 2,18 ile kakao (kakaolu ürünler hariç) ve yüzde 1,27 ile tereyağında gerçekleşti. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,06 ile şans oyunları, yüzde 0,62 ile yenilebilir buz, dondurma, şerbet, yüzde 0,68 ile konut sigortası, yüzde 1 ile sağlık sigortası, yüzde 1,22 ile çocuk giyimi, yüzde 1,4 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 1,43 ile kuru sebze, yüzde 1,96 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim oldu.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren temel başlıklarAylık değişim
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları29,04
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)20,11
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri18,71
Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı17,68
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri17,67
Otomobil (Benzinli)16,67
Temel hastane hizmetleri16,02
İlaçlar15,93
Taze meyveler15,65
Ekmek14,4

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları da (yüzde) şöyle:

Fiyatı en az artan veya en fazla düşen temel başlıklar
Aylık değişim
Kakao (kakaolu ürünler hariç)-2,18
Tereyağı-1,27
Şans oyunları0,06
Yenilebilir buz, dondurma, şerbet0,62
Konut sigortası0,68
Sağlık sigortası1
Çocuk giyimi1,22
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri1,4
Kuru sebze1,43
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim1,96
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekmek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

farketmez istediği kadar zamlansın iki senedir yağ değiştirmedim yağı cirlop gibi dört beş sene daha idare edr nasıl olsa kapının önünde yatıyor

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askar pedri:

KİMSEDE DEMİYOR Kİ SAYIN BAKANIM O GÜNE KADAR NASIL DAYANICAZ DİYE

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