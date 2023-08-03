Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün "araç yakıt ve yağları" oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,04 ile "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları", fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 2,18 ile kakao oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda fiyatı en çok artan ürün yüzde 29,04 ile "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları" oldu. Yakıt ve yağlarındaki fiyat artışını yüzde 20,11 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 18,71 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 17,68 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.

EKMEK FİYATI DA ARTTI

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,67 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 16,67 ile benzinli otomobil, yüzde 16,02 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 15,93 ile ilaçlar, yüzde 15,65 ile taze meyveler ve yüzde 14,4 ile ekmek yer aldı.

EN FAZLA KAKAO FİYATI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 2,18 ile kakao (kakaolu ürünler hariç) ve yüzde 1,27 ile tereyağında gerçekleşti. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,06 ile şans oyunları, yüzde 0,62 ile yenilebilir buz, dondurma, şerbet, yüzde 0,68 ile konut sigortası, yüzde 1 ile sağlık sigortası, yüzde 1,22 ile çocuk giyimi, yüzde 1,4 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 1,43 ile kuru sebze, yüzde 1,96 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim oldu.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren temel başlıklar Aylık değişim Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları 29,04 Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 20,11 Oteller, pansiyonlar ve diğerleri 18,71 Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 17,68 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 17,67 Otomobil (Benzinli) 16,67 Temel hastane hizmetleri 16,02 İlaçlar 15,93 Taze meyveler 15,65 Ekmek 14,4

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları da (yüzde) şöyle: