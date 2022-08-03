Temmuz ayının zam şampiyonu ilaç oldu, gıdada en yüksek artış yumurtada

Türkiye İstatistik Kurumu, hem vatandaşların hem de piyasaların merakla beklediği temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre temmuz ayının zam şampiyonu ilaç oldu. Gıdada ise en yüksek fiyat artışı yumurtada gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 79, 60'A YÜKSELDİ

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi. AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti. Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,98 ile sağlık oldu. Temmuzda ulaştırma grubunda yüzde 0,85'lik düşüş görüldü.

ZAM ŞAMPİYONU İLAÇ, ONU YUMURTA TAKİP EDİYOR

Temmuzda en çok fiyat artışı yüzde 18,66 ile ilaçta, yüzde 16,54 ile yumurtada, yüzde 13,80 ile demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü.

Aylık bazda fiyatı en çok düşen ürün yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Onu yüzde 6,25'le kümes hayvanları eti, yüzde 2 ile çocuk giyim takip etti.