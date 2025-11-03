Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da yüzde 25,49 olarak belirlendi.

TELEFON ALACAKLARA KÖTÜ HABER

Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI ücretlerine de dev bir zam gelecek. Mevcut durumda 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 25,49 artışla 57,241 TL'ye çıkacak.

IMEI KAYDI YAPILMAZSA NE OLUYOR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor. Kayıt işlemi yapılmaz ve güncel ücret ödenmezse, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor.