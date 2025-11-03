Haberler

Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Güncelleme:
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 oranında artarken söz konusu veriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.

  • IMEI kayıt ücreti 2026 yılında 45 bin 614 TL'den 57,241 TL'ye yükselecek.
  • Yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI kaydı yapılmazsa, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor.

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 olurken, yıllık bazda yüzde 32,87 olarak açıklandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da yüzde 25,49 olarak belirlendi.

TELEFON ALACAKLARA KÖTÜ HABER

Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI ücretlerine de dev bir zam gelecek. Mevcut durumda 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 25,49 artışla 57,241 TL'ye çıkacak.

IMEI KAYDI YAPILMAZSA NE OLUYOR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor. Kayıt işlemi yapılmaz ve güncel ücret ödenmezse, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBurak Özbilir:

CENABI ALLAH, NECİP TÜRK MİLLETİNİ BU HALE DÜŞÜRENLERİ KAHRU PERİŞAN ETSİN.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaluk doğan:

VER COŞKUYU.......

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
