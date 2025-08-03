32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti

32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağı çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma ise Leras Tekstil oldu. 1993 yılında eğitimci Mehmet Zeki Eren tarafından kurulan ve sektörde yapay zekayı kullanarak müşteri taleplerine hızlı çözümler üretmesiyle öne çıkan Leras Tekstil yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından konkordato talebinde bulundu.

Küresel boyuttaki ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken birçok firmanın da iflas bayrağını çekmesine neden oldu. Halkaya eklenen son firma 1993 yılında kurulan Leras Tekstil olurken ekonomik sıkıntılara dayanamayan dev şirket konkordato ilan etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, verdiği kararla Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verdi. Karara göre, şirketler 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirilecek.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi amacıyla alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alınarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri gereğince, geçici mühlet süresince şirketler hakkında her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.

ÇEKLERE KONKORDATO ŞERHİ KONULACAK

Mahkeme kararında ayrıca, şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerin, geçici mühlet süreci devam ettiği sürece bankaya ibrazı hâlinde "konkordato sürecindedir" şerhi düşülmesine hükmedildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Leras Tekstil ve Metraj Kumaşçılık ile ilgili konkordato sürecinin devamında mahkeme, duruşmanın 2 Ekim 2025 günü saat 11.28'de yapılmasına karar verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Appak:

Küresel kriz derken? Saçma sapan bahaneler uydurup insanları kandırmayın. Ne küresel krizi yaa, ben ekonomistim diyen birinin kendi vatandaşlarına attığı kazık sonrası yaşananlar. Alım gücü bitti, insanlar sadece yemek bulma derdine düştü. Geri kalan sektörler kan ağlıyor.

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Haber YorumlarıDüsünür:

Turkiyede tekstil muhmetelen bitecek. Gerekce olarak suyun cok harcandgini dile getirebilirler.

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Rekabet edecek durumu kalmadı tekstil sektörünün. Ya ucuz işçilik olan ülkelere taşıyacaklar ya da batacaklar

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Mehmet Şimşek yönetimi sonrasında, 2024’te konkordato başvuruları rekor düzeye çıktı (1.723 dosya) ve buna karşılık iflas kararları 132 oldu. 2025 yılına gelindiğinde de bu ivme sürüyor; Ocak–Nisan döneminde 782 konkordato geçici mühlet kararı ve 53 iflas kararı verildi. İlk iki ayında (Ocak–Şubat 2025) konkordato sayısında ciddi artış gözlemlenmişti; bu artış Nisan ayıyla birlikte devam etmiştir.

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