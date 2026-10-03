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TEKNOFEST'te İpek İlkyaz ve Duru Nisa Seber, çip ve mozaik tasarımıyla birinci oldu

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TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması'nda İpek İlkyaz ve Duru Nisa Seber birinci oldu. Öğrenciler, Güneydoğu Anadolu'nun kültürel dokusunu çip ve mozaik senteziyle teknolojiye taşıyan tasarım dili geliştirdi.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılar, geliştirdikleri projelerle sağlık, eğitim, dijital teknolojiler ve blokzincire kadar farklı alanlarda yenilikçi çözümler ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Bu kapsamda Grafik Konsept Tasarımı kategorisinde TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması'nda birinci olan İpek İlkyaz ve Duru Nisa Seber ile öğretmenleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İnci Karabacak, AA muhabirine yarışma sürecini ve ürettikleri tasarımı anlattı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Karabacak, şöyle konuştu:

" Güneydoğu Anadolu'yu teknolojiyle birleştiren, kültürel dokulara sahip ama teknolojiyi entegre etmiş bir proje yaptık. Öğrencilerim İpek ve Duru ile oldukça keyifli bir hazırlık süreci geçirdik. Kendileri öncelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kültürel dokusuna ilişkin bir araştırma gerçekleştirdiler ve daha sonrasında bunu günümüzün teknoloji ruhuyla birleştirecek bir proje hazırladılar. Bu süreçte oldukça titiz ve özverili bir çalışma süreci gerçekleştirdik."

İpek İlkyaz da geliştirdikleri proje kapsamında çip ve mozaiği birbirine bağladıklarını ifade etti.

TEKNOFEST'in bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olduğunu dile getiren İlkyaz, "Bu bölgenin hem kültürel mirasını hem de aynı zamanda teknolojiyle olan bağlamını yansıtmak için ikisini birbirine sentezleyerek bir tasarım dili oluşturduk. Bu tasarım dilini oluştururken araştırma yaptık. Mozaiklerin kareli ve bireysel yapısını çiplerin de teknolojik yapısını birbirine entegre ederek güzel bir proje ortaya çıkardık." dedi.

Duru Nisa Seber ise yarışma sürecine istenilen tasarım dilini anlamakla başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu'nun kültürel yapısını teknolojiyle birleştirmemiz istendiğinde Güneydoğu'daki illerin ikon olarak kullanabileceğimiz objelerini, mekanlarını, mimarisini ve yiyeceklerini araştırdık. Bunları referans alarak da kullandığımız dili buna göre oluşturduk."

Kaynak: AA
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