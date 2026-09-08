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TEKNOFEST Güneydoğu için ziyaretçi kayıtları başladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek "TEKNOFEST Güneydoğu" için ziyaretçi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek "TEKNOFEST Güneydoğu" için ziyaretçi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkinlik için ziyaretçi kayıtlarının başladığını bildirdi.

"Medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'da buluşmak için heyecanlıyız." ifadesine yer verilen paylaşımda, ziyaretçi kaydının "https://form.mth.tc/etkinlik/teknofest-sanliurfa-2026" adresinden yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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