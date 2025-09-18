TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası İstanbul'da Başladı

TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası (World Drone Cup) başladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen, yürütücülüğünü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin üstlendiği TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası, dron pilotlarını bu yıl da bir araya getirdi.

TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası'nda 26 ülkeden 32 dron pilotu, özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda birinci olan Hüseyin Ablak temsil edecek.

Bu arada, şampiyona öncesi yarışmacılar, parkurda bulunan STM logosunun bulunduğu alanda dron kaldırarak gösteri uçuşu yaptı.

Öte yandan, yarışma öncesi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yarışmacılarla sohbet etti.