Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı Açıldı

TEKİRDAĞ'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 122 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuara 100 firma katıldı. Açılışa CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Aksoy, "Kuraklık son yıllarda üretimi, çiftçileri kötü etkiliyor. Bizler üreticileri bilgilendiriyoruz. Tekirdağ'da çiftçilerimiz üretime devam ediyor. İlimizde tohum üretimi yapan, ihraç eden firmalar var. Kurum olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Onları desteklemeye çalışıyoruz" dedi. Aksoy, 4 gün sürecek fuarın çiftçiler ve firmalar için verimli geçmesini diledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da fuarın çiftçiler ile firmaları buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -