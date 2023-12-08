Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Hüseyin Köken Camii açıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesinde Akfen İnşaat tarafından yapılan ve 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hüseyin Köken Camii hizmete açıldı.

Akfen İnşaat tarafından merhum iş insanı Hüseyin Köken adına hayata geçirilen Hüseyin Köken Camisi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde ibadete açıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde Akfen İnşaat tarafından önceki yıl temeli atılan, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Hüseyin Köken Camisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Av. Ali Gümüş, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Selim Akın ile davetliler katıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün konuşması sonrasında kesilen kurdele ile cami hizmete girdi.

Yaklaşık 500 kişinin aynı anda ibadet yapabilmesine imkan veren Hüseyin Köken Camisi, Akfen inşaat tarafından Anadolu Selçuklu mimarisi esas alınarak hayata geçirildi. Engellilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Camide 307 metrekare ibadet alanı, 16 metrekare imam odası, 4 tuvalet, 1 engelli tuvaleti, 16 abdest alma alanı ve engelli platformu yer alıyor. Yerden ısıtma sistemine sahip camide klima sistemi de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Şehir Hastanesi Tekirdağ Engelliler Valilik 3. Sayfa Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title