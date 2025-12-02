Haberler

Tekirdağ'da Üreticilere 70 Futbol Sahası Büyüklüğünde Sera Naylonu Dağıtıldı

Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde düzenlenen programda 26 üreticiye toplam 70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yüzde 50 destekleme modeli ile 52 üreticiye 1 milyon 830 bin lira katkı sağlandığını ve seraların yenilenme sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Tekirdağ'da üreticilerin seralarını yenileyerek verimi artırmayı amaçlayan proje kapsamında 70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu üreticilere teslim edildi.

Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda 26 üreticiye sera naylonları verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy konuşmasında, yüzde 50 destekleme modeliyle 52 üreticiye 1 milyon 830 bin lira tutarında katkı sağlandığını ifade etti. Aksoy, kentte yaklaşık yüzlerce dekarlık sera alanı bulunduğunu, bakanlığın kent tarımını güçlendirme yönündeki desteğinin süreceğini vurguladı.

70 futbol sahası büyüklüğünde dağıtım

Aksoy, Tekirdağ'da seralarda yılın 12 ayı üretim yapılabildiğini belirterek, "70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu dağıtmış olduk. Şu an il genelindeki seraların yüzde 50'sinin naylonu yenilenmiş durumda. Bizim bölgemizin şöyle bir avantajı var; yazın aşırı sıcak olmadığından 12 ay boyunca serada üretim yapabiliyoruz. Seracılık anlamında gerçekten şanslı bir coğrafyadayız" dedi.

Aksoy ayrıca bakanlık desteklerine dikkat çekerek, "Bu yıl ilimizde 300 seramız varsa 150'sinin naylonlarını yenilemiş olduk. Seralarımızın büyük bölümü yüksek tünel. Modern seralara ekipman, gübreleme gibi destekler de veriyoruz. Sağladığımız destekler yüzde 50 ve yüzde 75 hibe şeklinde. Sera yenilemek isteyen üreticilere bu sene 25 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sıfırdan modern sera kurmak isteyenlere de teknolojik sera desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Üreticilere kışlık ve yazlık sebze fidelerinin de yüzde 75 oranında destekle teslim edildiğini söyleyen Aksoy, programın ardından üreticilere sera naylonlarının dağıtıldığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
