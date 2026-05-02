Tekirdağ'da ayçiçeği ekimi tüm hızıyla sürerken, tarlalardaki yoğun mesai drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ'da çiftçilerin ayçiçeği ekim mesaisi aralıksız devam ediyor. Baharın gelmesiyle birlikte traktörleriyle tarlalarına çıkan üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar süren yoğun tempoyla tohumları toprakla buluşturuyor.

Verimli Trakya topraklarında gerçekleştirilen ekim çalışmaları sırasında ortaya çıkan manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Ayçiçeği, bölge çiftçisi için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda geçim kaynağı ve geleceğe dair umut olarak görülüyor. Her yıl büyük bir emekle gerçekleştirilen ekim süreci, hasat döneminde yüzleri güldürmeyi hedefliyor. Üreticiler, bu yıl da bereketli bir sezon geçirmeyi umut ederken, ayçiçeğinin bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Köpek traktör peşinden koştu

Tekirdağ'da devam eden ayçiçeği ekimiyle birlikte tarlalar sarıya hazırlanırken, ortaya çıkan görüntüler hem üretimin gücünü hem de emeğin değerini bir kez daha ortaya koydu. Ayçiçeği ekimi sırasına sahibinin peşinden traktör arkasından koşan köpek ilginç görüntü oluşturdu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince de ekimden hasa sezonuna kadar kontrol çalışmalarının süreceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı