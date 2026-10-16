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TEİAŞ'ın enerji projelerine acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

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Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı; enerji projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. TEİAŞ'ın 154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı ile 400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi projelerinde taşınmazlar kamulaştırılacak.

Türkiye'de yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Türkoğlu OSB TM- Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında, proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

"400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi" sahasına isabet eden taşınmazlar da TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Kaynak: AA
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