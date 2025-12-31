Haberler

Elektrik santrallerine 1 milyar lirayı aşan kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kasım ayı için 30 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 50 milyon lira kapasite ödemesi yapacacak. Ödemeler, hidroelektrik santrali ve diğer tesislere dağıtılacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 30 santrale kasım için 1 milyar 50 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 134 milyon 751 bin 62 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 67 milyon 999 bin 340 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

