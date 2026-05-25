Elektrik santrallerine 1,23 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ, doğal gaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. En yüksek ödeme 86,1 milyon lira, en düşük ödeme ise 13,7 milyon lira olarak belirlendi.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 9 santrale, santral başına 86 milyon 100 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 13 milyon 777 bin 679 lira 19 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
