TEI, Paris'teki EURONAVAL 2026'da deniz motoru hizmetlerini tanıttı

Türkiye'nin lider motor şirketi Teı, 3- 6 Kasım 2026 tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen EURONAVAL 2026'ya katıldı.

Dünyanın önde gelen deniz savunma fuarları arasında yer alan etkinlikte Teı, gaz türbini teknolojilerindeki deneyimini ve deniz motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon hizmetlerini uluslararası sektör temsilcileriyle paylaştı. Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde Teı'nin yetkinlikleri tanıtılırken yeni iş birliği fırsatları da değerlendirildi. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Murat Şeker ve Askeri Ataşe Albay Yusuf Kılıç EURONAVAL 2026 kapsamında TEI standını ziyaret ederek şirketin gaz türbini teknolojileri ve deniz motorlarına yönelik hizmetleri hakkında bilgi aldılar. TEI, motor teknolojileri alanındaki bilgi birikimi ve mühendislik yetkinlikleriyle uluslararası savunma, havacılık ve denizcilik ekosistemindeki iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı