TEDAŞ'tan Yeni Teknik Kılavuz: Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında farklı markaların cihazlarının birlikte çalışmasını sağlayacak olan Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzu'nu yürürlüğe aldı. Kılavuz, 31 Ekim 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzu'nun yürürlüğe girdiğini duyurdu.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında farklı marka sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımı, veri yoğunlaştırıcı birimlerinin birlikte çalışabilirlik prosedürlerini belirleyen ve uygun olanları TEDAŞ internet sayfasında veya ilgili platformlarda yayımlamak üzere hazırlanan Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzu yürürlüğe girdi.

Kılavuz, www.tedas.gov.tr adresinde Bilgi Merkezi Şartnameler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı başlığı altında yer alan Haberleşme (Head-End) Yazılımı Teknik Şartnamesi ekinde sektör paydaşlarının kullanımına sunuldu.

Teknik kılavuz, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği kapsamında yer alan ve dağıtım sisteminde kullanılacak sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımı ve veri yoğunlaştırıcı birimlerinin birlikte çalışabilirlik prosedürlerini kapsıyor.

Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzu'nun 31 Ekim 2025 itibarıyla kullanımı zorunlu olacak.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
