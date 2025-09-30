TEÇSEN'den Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması: Yaşam Maliyetleri Alarm Veriyor

Devlet Memurları Konfederasyonuna bağlı Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇSEN), 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Bekar Çalışan Yaşam Maliyeti ve İnsani Yaşam Eşiği' araştırmışının sonuçlarını açıkladı.

TEÇSEN, 81 ilde Türkiye'deki alım gücü, yoksulluk sınırı ve ekonomik göstergelere dair 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Bekar Çalışan Yaşam Maliyeti ve İnsani Yaşam Eşiği' araştırmışının sonuçlarını açıkladı. Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Merkezi'nde TEÇSEN Genel Başkanı Ümit Demirel'in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında araştırmanın içeriğine dair değerlendirme yapıldı. TEÇSEN Genel Başkanı Demirel, Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarca açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar çalışanın yaşam maliyeti hesaplandığını ancak insani yaşam odağında bütüncül bir maliyet analizinin çoğunlukla yapılmadığını kaydetti. Demirel, İnsani Yaşam Aylığı Eşiği hesaplanırken kira, barınma, gıda, beslenme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel ihtiyaçların yanında haftada bir kez sosyal, kültürel etkinlik harcaması, ev dışı yemek harcaması, dijital, internet, telefon vb. platform abonelikleri, yılda iki kez olmak üzere toplam 10 günlük tatil ve dinlenme masraflarının da dahil edildiğini açıkladı.

Türkiye genelinde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 102 lira, yoksulluk sınırının 91 bin 304 lira, bekar çalışanın yaşam maliyetinin ise 39 bin 351 lira olduğunu söyleyen Demirel, büyükşehirlerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 734 lira, yoksulluk sınırı 95 bin 611 lira, bekar çalışanın yaşam maliyetinin de 45 bin 275 lira olduğunu kaydetti. Araştırma sonucunda İnsani Yaşam Aylığı Eşiği sonuçlarını da dile getiren Demirel, İnsani Yaşam Aylığı Eşiği'nin Türkiye'de 123 bin 900 lira olduğunu sözlerine ekledi. Demirel, yapılan araştırma sonucunda Türkiye'de yaşam maliyetlerinin verilen maaşlarla doğru orantılı olmadığını söyleyerek, çözüm önerilerini açıkladı.

Taleplerini açıkladı

Demirel, ücretlerde Güncelleme Projesi kapsamında asgari ücret, memurlar ve emekli maaşlarının, 'açlık sınırı' değil, en azından 'yoksulluk sınırı' temel alınarak belirlenmesi, ücretlerin enflasyon oranına göre aylık olarak güncellenmesi, vergi sisteminde reform yapılarak dolaylı vergilerin azaltılması, yüksek gelir gruplarına ise daha fazla vergi yükü getirilmesi, TÜİK dışındaki bağımsız kurumların da katılımıyla 'İnsani Yaşam Aylığı Endeksi'nin hazırlanması, Büyükşehirlerde kira desteği ve indirimli ulaşım kartı verilmesini talep etti. Okul destek ve tatil programının yanında okul ve öğrencilere yönelik projelere ilişkin taleplerini de açıklayan Demirel, şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret, memurlar ve emeklilere, yılda iki defa olmak üzere en az bir hafta süreyle sosyal tesislerde düşük maliyetli tatil hakkı verilmesi. Ekonomik yoksunluktan kaynaklanan aile içi şiddet, intihar ve toplumsal sorunları azaltmak amacıyla psikososyal destek merkezleri kurulması. Hiçbir öğrencinin aç karnına derse girmemesini sağlamak için İlkokul, ortaokul ve liselerde ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilmesi. İhtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet-bilgisayar, internet kotası ve eğitim platformlarına erişim hakkı verilmesi; Proje, çözüm önerisi ve talebimizdir." - ANKARA