Team Finansman AŞ'ye BDDK'dan Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Team Finansman AŞ'ye finansal kiralama ve faktoring faaliyetleri için izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Team Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK tarafından Team Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7. maddesi ile Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
