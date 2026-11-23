Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yıllık enflasyon beklentileri, kasımda piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi kasımda geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,15 puan artarak yüzde 24,04'e yükselirken reel sektör için 0,10 puan düşerek yüzde 31,70'e, hanehalkı için 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise önceki aya göre 0,50 puan azalarak yüzde 16,06 oldu.

Kaynak: AA