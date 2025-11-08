Haberler

TCMB Üç Ödeme Kuruluşunun Faaliyet İznini İptal Etti

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ve Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

TCMB'nin, "Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin ve Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin ve Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
