Haberler

TCMB, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin faaliyet iznini iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+52 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Bankanın ilgili kanun uyarınca aldığı karara ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi cezaevinden çıktı
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'ya ifadesinde FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu

Enver Altaylı'ya FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu
Fıtık ameliyatı hayatını kararttı: Fransız oyuncu Arnaud Denis ötanazi ile can verdi

Bir ameliyat hayatını kararttı: Yıllarca süren acıyı kendisi bitirdi
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia

Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama

Dev maça günler kala korkulan oldu