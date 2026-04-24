TCMB Olağan Genel Kurulu 27 Nisan'da yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek.

e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Bankanın internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında yer alıyor. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziki olarak katılım sağlayamayacak.

Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilecek. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2025 hesap yılına ait raporları görüşülecek. 2025 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları ve Banka Meclisinin 30 Nisan 2026 tarihi bitiminde boşalacak 2 üyeliği ile Denetleme Kurulunun aynı tarihte boşalacak 1 üyeliği için seçim yapılacak.