TCMB, NXT Elektronik Para'ya faaliyet izni verdi, karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TCMB, NXT Elektronik Para'ya faaliyet izni verdi, karar Resmi Gazete'de yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirket, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
TCMB'nin NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni vermesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre şirket, "ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı" hizmetlerini sunacak.
Kararın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındığı bildirildi.
Kaynak: AA